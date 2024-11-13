Миочич любит работу пожарным больше, чем бои: дежурил по 60 часов и мыл туалеты в поясе UFC

Спасать людей – смысл жизни.

Стипе Миочич – большой пример, когда боец не ограничивается спортом и находит себя вне клетки, посвящая этому жизнь.

Миочич – пожарный и молчаливый работяга, который регулярно спасает людей. Для него это важнее карьеры в UFC.

Миочич всегда хотел быть пожарным, хотя чуть не стал бейсболистом. Для него спасатели – отдельная порода людей

Миочич всегда хотел помогать людям и приносить пользу обществу. Хотя с детства преуспевал в спорте: мама устраивала его в разные команды, а бабушка, у которой он проводил летние каникулы, видела во внуке спортсмена и постоянно давала ему $5 – на лимонад после тренировок с друзьями.

Школьником Миочич пробовался в футболе, баскетболе и бейсболе. «Я плавал. Я качался. Я был спортсменом», – рассказывал Миочич, которого тренер загружал с 6 утра. В бейсболе у Миочича получалось больше всего: уже в колледже Кливленда он настолько прокачался, что им заинтересовались сразу три профессиональных клуба.

Миочич по-прежнему любит бейсбол и ходит на стадион, но нашел себя в боях и работе пожарным. Он не верил, что станет профессиональным спортсменом, и сначала хотел устроиться в береговую охрану, но по рекомендации друзей стал пожарным. Так в 2010-м он попал в пожарную часть в Вэлли-Вью в штате Огайо, отучившись перед этим полтора года.

Миочич называл коллег по пожарной части дикарями – для него это другая порода людей: «Жесткие, упертые, работяги. Мы справляемся с ежедневной рутиной и поддерживаем друг друга, как бы тяжело ни было». Возможно, на желание помогать и отдавать себя работе, быть среди жестких и упертых работяг повлияла мама.

Миочич рассказывал, что мама гордится его успехами вне спорта. Она сама много работала и в одиночку растила сына – родители Миочича развелись, когда он только родился: «Я был маменькиным сынком. Она потрясающая и великая женщина, которая может надрать задницу».

Миочич проводил на дежурстве по 60 часов и регулярно спасает жизни людей

Перед боем с Даниэлем Кормье Миочич провел двухмесячный лагерь, когда тренировался по 5-6 дней в неделю и совмещал подготовку с тремя сменами в пожарной части. За 15 лет работы пожарным Миочич вытаскивал из огня людей, покрывавшихся волдырями после ожогов, видел десятки трупов и спасал подростков во время передозировок наркотиками. Однажды во время вызова ему даже прилетело по лицу дверью машины.

«Как-то поступил вызов: 80-летний мужчина порезал себе ногу бензопилой. Кажется, у него был 12-дюймовый порез. Кости не было видно, но только из-за крови и тканей. И он просто ходил по комнате, говоря: «М-м-м, немного больно». Он просто ходил по кругу, но был таким крутым! Я достал иглу для укола, а он закричал: «О нет, это будет больно!» Я подумал: «Ты что, серьезно?» Мы его подлатали, но этот парень – зверь».

Важно, что Миочич не только тушит пожары, но и работает фельдшером, спасая жизни людей. Показательная история – звонок от женщины, которая жаловалась на боль в груди. Приехав на место, Миочич убедил ее провериться, хотя к тому моменту ей полегчало. Он посадил женщину в машину – и в этот момент ее сердце остановилось.

Начальник станции в Вэлли-Вью Кеннет Папеш вспоминал: «Стипе спросил ее имя, но она не ответила. Он посмотрел на монитор и сказал: «Боже мой». Он начал делать ей искусственное дыхание, достал дефибриллятор и провел реанимацию, чтобы привести в чувства. В итоге ей сделали операцию на сердце. Тот поступок ее спас – выписалась из больницы полностью психически и физически здоровой».

Несмотря на занятость в пожарной части, Миочич спокойно справляется с подготовкой к боям. Однажды он провел на дежурстве 60 часов, хотя обычно руководство подстраивается под его график. Перед поединком с Джоном Джонсом, который планировался на ноябрь-2023, Миочич объяснял: «У меня есть выходные, отпускные дни и все такое. Мне очень повезло с работой в ноябре, потому что многие ребята не берут много выходных [в это время], так что в это время года мне легче брать выходные».

В пожарной части Миочич не звезда, а такой же, как и все: мыл туалеты в поясе UFC и носил куртку с ошибкой в фамилии

Миочич четко понимает: пожарная часть – место, где все равны. Даже если ты экс-чемпион UFC. Работа в пожарной части помогает ему отвлечься от тренировок и перезагрузиться: «Бои – это суматоха. Там постоянно творится сумасшествие. Но в тушении пожаров нужно быть спокойным и хладнокровным. Здесь нельзя сходить с ума. <…> Я люблю то, что делаю, и действительно рву здесь задницу. Мне нравится помогать людям. Зачем мне от этого отказываться? Здесь мой мозг отдыхает от ММА».

Выступления в UFC – отдельный повод для шуток от коллег. «Возможно, он и самый плохой человек на планете, но когда приходит сюда, то обычно оказывается младшим по статусу», – рассказывал напарник Миочича Джейми Меклембург. Коллеги отправляли Миочича чистить туалеты и душевые кабины в поясе UFC после победы над Фабрисио Вердумом и дарили фигурку Джуниора дос Сантоса после поражения в 2014 году, но всегда приходили на его бои.

Но Миочич не обижается и никогда не жалуется – даже когда на спор выходил в поясе на улицу и махал прохожим (коллеги проверяли, узнают ли его) и когда носил рабочую куртку, на которой перепутаны местами вторая и третья буквы его фамилии: «Пожарная часть – как большая игровая площадка для парней. Мы вместе учимся и тренируемся, и ты знаешь, что у тебя есть группа поддержки».

«Иногда я думаю: «Чувак, что ты делаешь?» – рассказывал Кеннет Папеш. – Бывает, он приходит сюда прямо перед тем, как улететь на бой. Это просто невероятно. Он мог бы быть где угодно, отдыхать и готовиться к бою с каким-нибудь здоровяком, который пытается его нокаутировать. Вместо этого он здесь с кучкой парней, которые подкалывают его и смеются».

Иногда известность мешает Миочичу во время вызовов. «Люди узнают его, будь то наши пациенты или люди, стоящие рядом с горящими домами или в больнице, – рассказывал напарник Миочича Джейми Меклембург. – Это не отвлекает, но бывают моменты, когда люди узнают его не вовремя – например, толпятся, когда у кого-то сердечный приступ. Они подходят и пытаются познакомиться со Стипе. Мы стараемся как можно больше смущать его во время звонков: «Смотрите, это Стипе!» Он как ребенок-гигант, поэтому, когда вокруг дети, он притягивает их как магнит».

Сам Миочич уже привык: «Поначалу я смущался из-за славы и внимания. Не считаю себя лучше других, просто потому что это то, в чем я хорош. Пустые разговоры для меня слишком утомительны. В моей жизни все просто. Я работаю в пожарной части, бойцом, бью людей по лицу и живу своей жизнью».

«Не хочу сходить с ума от безделья. Люблю каждую секунду этой работы»

Миочич никогда не оставлял работу пожарным – даже когда стал чемпионом UFC, проводил защиты и стал финансово успешным. Когда его спросили, были ли у него такие мысли, он ответил: «Ни разу. У меня нет причин это бросать. Мне нравится помогать людям, и неизвестно, как сложится карьера бойца. Я люблю работать, мне нравится быть занятым. Я не хочу сходить с ума от безделья».

Для Миочича работа пожарным – долг и миссия жизни, а его жена объясняет, что это помогает оставаться «нормальным»: «Мне нравится быть рядом с человеком, который нуждается в тебе. Не важно, насколько он болен, полная остановка сердца или нет. Я делаю все возможное, чтобы стабилизировать их состояние и довезти в больницу. Работа пожарного, помогающего людям в любое время суток – мне это нравится. Я люблю каждую секунду этой работы».

Если раньше Миочич работал на полставки, то в 2022 году перешел на полноценный график и устроился в пожарную часть в городе Уэстлейк. Чтобы попасть туда, он прошел несколько этапов тестирования. Когда Миочича принимали на работу с другими коллегами, мэр города сказал: «Это исторический день для города Уэстлейк».

«Мне нравится то, что я делаю, потому что я тренируюсь, а потом прихожу сюда, и все меняется на 180. Здесь все спокойно. Мы говорим не только о боях, но и о работе, жизни или чем будем ужинать. Это отвлекает меня от боев и помогает оставаться на земле. Эти парни часто проверяют меня. Я не веду себя так, будто я лучше других, но они держат меня в тонусе».

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В ночь на 17 ноября Стипе Миочич в Нью-Йорке на UFC 309 проведет титульный бой в тяжелом весе против Джона Джонса. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне .

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Фото: Gettyimages.ru /Joe Scarnici, Mike Lawrie; instagram.com/stipemiocic