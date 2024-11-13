Али Абдель-Азиз: «Считаю, что UFC должны вводить временный титул, как только чемпион отказывается от боя с любым претендентом»

Али Абдель-Азиз призвал UFC решить проблему с отказами чемпионов от боев с претендентами.

«Считаю, что UFC должны немедленно вводить временный титул, если чемпион отказывается от боя с любым претендентом. Сейчас многие чемпионы избегают боев с претендентами №1», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз .

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