Али Абдель-Азиз: «Считаю, что UFC должны вводить временный титул, как только чемпион отказывается от боя с любым претендентом»
Али Абдель-Азиз призвал UFC решить проблему с отказами чемпионов от боев с претендентами.
«Считаю, что UFC должны немедленно вводить временный титул, если чемпион отказывается от боя с любым претендентом. Сейчас многие чемпионы избегают боев с претендентами №1», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
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