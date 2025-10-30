  • Спортс
5

Мухаммад Мокаев: «Увольнение из UFC сделало меня известнее. Я самый высокооплачиваемый боец своего веса в мире»

Мухаммад Мокаев считает себя самым высокооплачиваемым бойцом своего веса в мире.

«Я продолжаю драться, потому что люди говорят: «Надо вернуть тебя в UFC, ты сможешь стать чемпионом». Только по этой причине. Деньги у меня есть, я мог бы завершить карьеру хоть сегодня. У меня есть финансы, чтобы спокойно проводить время с семьей, путешествовать по миру.

Благодаря UFC я построил личный бренд, встал на ноги. Раньше у меня не было дома, я снимал жилье. Сейчас у меня есть все. То, что некоторые люди из UFC критикуют меня... Это не делает их плохими. Они дали мне платформу. Они платили мне.

Думаю, увольнение из UFC даже сделало меня известнее. Я знаю, что сейчас я самый высокооплачиваемый боец в наилегчайшем весе», – сказал бывший боец UFC Мухаммад Мокаев.

7 ноября Мокаев подерется за титул Brave в наилегчайшем весе против ирландца Герарда Бернса.

Мокаев – об увольнении из UFC: «Разозлило, что меня выставили в этой ситуации злодеем. Не сделал ничего плохого»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
