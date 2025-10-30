Дэн Хукер: «Давно хотел получить поединок с Царукяном. Считаю его лучшим бойцом дивизиона»

Дэн Хукер рассказал, почему согласился провести бой против Армана Царукяна.

«Я давно хотел получить поединок с Арманом. Мечтал об этом, просил менеджера договориться. Если говорить о навыках, то я считаю, что Арман – лучший боец дивизиона. Именно поэтому все отказываются драться с ним. Люди придумывают оправдания, потому что не хотят биться с Арманом.

Но я хочу встретиться с ним. Мне нравится, когда люди не верят в меня. Нравится, когда меня считают андердогом. В таких ситуациях я показываю себя лучше», – сказал боец легкого веса UFC Дэн Хукер .

Ранее стало известно, что поединок между Хукером и Арманом Царукяном состоится 22 ноября. Бой возглавит турнир серии UFC Fight Night в Катаре.

Хукер – о том, что бой с Царукяном пройдет в Катаре: «Плевать, где драться. Хоть в сауне, хоть в Антарктиде»

Хукер – о Царукяне: «########. Он дискредитирует меня как бойца. Избалованный богатый мальчик, деньги не помогут тебе меня победить»