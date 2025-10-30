Хукер – о том, что бой с Царукяном пройдет в Катаре: «Плевать, где драться. Хоть в сауне, хоть в Антарктиде»

Дэн Хукер высказался о том, что бой с Арманом Царукяном пройдет в Катаре.

«Я прибуду в Катар за пять дней до поединка – у меня будет достаточно времени, чтобы акклиматизироваться. Я не тот боец, который переживает из-за перелетов. Путешествовал по всему миру – для меня это привычное дело.

Разница в часовых поясах? Да мне все равно, где драться. Разбудите меня ударом по голове в 2 часа ночи и скажите, что Арман Царукян рядом – я буду готов. Согласен драться хоть в сауне, хоть в Антарктиде. Это все детали, на которые мне плевать», – сказал боец легкого веса UFC Дэн Хукер .

Ранее стало известно, что поединок между Царукяном и Дэном Хукером состоится 22 ноября. Бой возглавит турнир серии UFC Fight Night в Катаре.

