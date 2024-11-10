Умар Нурмагомедов: «Хочу выступать три-четыре раза в год. Думаю, что Сэндхаген будет моим главным соперником в дивизионе»

Умар Нурмагомедов назвал самого сложного оппонента в дивизионе.

«Я хочу выступать три-четыре раза в год. Хочу драться каждые три месяца. До сих пор считаю, что снова буду драться с Кори Сэндхагеном . Большего оппонента, чем он, я в этой весовой категории не вижу. Считаю, что самое сильное противостояние у меня в будущем будет именно с ним. А другие ребята – это не те парни, которых нельзя повалить.

У того же Мераба Двалишвили удивительная выносливость. Он очень хорошо проходит в ноги. Но с бойцом, который тоже умеет бороться и который хорошо дышит, ему же придется еще и драться – если ему не дадут бороться. В этом аспекте, думаю, он мне уступает. И в технике в целом. Сун Ядун – да, он очень хорошо выступает, отлично бьет, у него крепкий подбородок, но я видел, что его Петр Ян повалил и держал», – сказал боец UFC Умар Нурмагомедов .

Петр Ян − об Умаре: «Сэндхаген показал, что у него много дыр, не вижу в нем ничего особенного»

Мераб − о следующем претенденте на титул: «Считаю, что Фигейредо заслужил это больше, чем Умар»