Джон Джонс приехал на взвешивание перед турниром DBX на коне с повязкой на глазу.
Джонс – совладелец лиги Dirty Boxing Championship. Промоушен проведет турнир в Нэшвилле в ночь на 31 октября.
«Как прокомментирую свое появление? Все нужно делать должным образом. Смотрите, у нас тут замечательная лошадь с повязкой на глазу. Мы с ней отлично проводим вечер», – сказал бывший чемпион UFC Джон Джонс.
Напомним, что титульный поединок между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом, который прошел в главном событии UFC 321, был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?1345 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Dirty Boxing Championship
