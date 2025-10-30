Джон Джонс приехал на взвешивание перед турниром DBX на коне с повязкой на глазу.

Джонс – совладелец лиги Dirty Boxing Championship. Промоушен проведет турнир в Нэшвилле в ночь на 31 октября.

«Как прокомментирую свое появление? Все нужно делать должным образом. Смотрите, у нас тут замечательная лошадь с повязкой на глазу. Мы с ней отлично проводим вечер», – сказал бывший чемпион UFC Джон Джонс .

Напомним, что титульный поединок между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом , который прошел в главном событии UFC 321, был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

