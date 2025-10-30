Хорхе Масвидаль: «Махачев – лучший в партере. Контроль, болевые приемы... Настоящий кошмар»
Хорхе Масвидаль считает, что Ислам Махачев – самый опасный боец UFC в партере.
«Я думаю, что Ислам Махачев – лучший в партере. В этом аспекте нет никакого круче. Переводы, контроль, болевые приемы... Для соперников это настоящий кошмар. Он и удары наносит хорошие, причиняет урон.
Могу с уверенностью сказать, что Ислам – лучший на земле. Особенно после того, что он сделал с Чарльзом Оливейрой. Это безумие», – сказал бывший боец UFC Хорхе Масвидаль.
Ранее стало известно, что титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?1538 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Артем Шашура
