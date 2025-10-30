  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Глава RCC: «Исмаилов озвучил условия, на которые мы не готовы идти. Ковалев получит другого соперника»
1

Глава RCC: «Исмаилов озвучил условия, на которые мы не готовы идти. Ковалев получит другого соперника»

Глава RCC сообщил, что бой Магомеда Исмаилова и Владислава Ковалева не состоится.

«Мы уважаем Магомеда, прошли с ним через крутые бои, поэтому мы вышли к нему с очень серьезным предложением. Никогда и никому мы не предлагали то, что предложили Магомеду.

Два месяца мы находились в переговорах, но сегодня можно сказать, что Владислав «Белаз» выйдет на бой против другого соперника. Магомед открыто не отказывался от поединка, но на те условия, что он озвучил, мы не готовы идти.

Сейчас можно говорить, что ветеран ММА имеет право заработать на последнем поединке в карьере, но все выглядит так, что он просто не готов конкурировать с нашим чемпионом и таким образом вынудил нас отказаться от этой идеи», – сказал глава RCC Николай Клименко.

12 сентября Владислав Ковалев победил Александра Шлеменко удушающим приемом в третьем раунде. Бой за пояс чемпиона в среднем весе прошел в главном событии RCC 23.

Глава RCC: «Поединок Ковалева и Исмаилова для нас в приоритете. Есть большая вероятность, что в конце года мы этот бой организуем»

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?1537 голосов
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
logoМагомед Исмаилов
logoMMA
RCC
logoВладислав Ковалев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Владимир Минеев: «Нам с Исмаиловым можно сделать еще одно противостояние. Мы прошли путь от лютой ненависти до партнеров по бизнесу»
20 октября, 11:47
Шлеменко – о поражении от Ковалева: «Опять фарт был на его стороне»
12 сентября, 18:25
Главные новости
Дэн Хукер: «Давно хотел получить поединок с Царукяном. Считаю его лучшим бойцом дивизиона»
6 минут назад
Раузи раскритиковала фанатов ММА: «Стоит бойцу проиграть, как от него тут же отворачиваются. Так было с Сильвой, так было с Емельяненко»
31 минуту назад
Мухаммад Мокаев: «Увольнение из UFC сделало меня известнее. Я самый высокооплачиваемый боец своего веса в мире»
сегодня, 17:10
Хорхе Масвидаль: «Махачев – лучший в партере. Контроль, болевые приемы... Настоящий кошмар»
сегодня, 16:35
Хукер – о том, что бой с Царукяном пройдет в Катаре: «Плевать, где драться. Хоть в сауне, хоть в Антарктиде»
сегодня, 14:55
«Сделаем это ради президента». Масвидаль снова предложил Эдвардсу подраться на турнире UFC в Белом доме
сегодня, 14:15
Джон Джонс приехал на взвешивание перед турниром DBX на коне с повязкой на глазу
сегодня, 12:50Фото
Рэмпейдж Джексон предложил UFC ввести бонусы в размере $1 млн: «Поединки станут более зрелищными»
сегодня, 11:50
Ренато Мойкано: «Ган – чертов читер. Но и Аспиналл мог продолжить бой, если бы хотел»
сегодня, 11:35
Волков проведет поединок с победителем реванша между Аспиналлом и Ганом (ТАСС)
сегодня, 10:55
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30