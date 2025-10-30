Глава RCC: «Исмаилов озвучил условия, на которые мы не готовы идти. Ковалев получит другого соперника»

Глава RCC сообщил, что бой Магомеда Исмаилова и Владислава Ковалева не состоится.

«Мы уважаем Магомеда , прошли с ним через крутые бои, поэтому мы вышли к нему с очень серьезным предложением. Никогда и никому мы не предлагали то, что предложили Магомеду.

Два месяца мы находились в переговорах, но сегодня можно сказать, что Владислав «Белаз» выйдет на бой против другого соперника. Магомед открыто не отказывался от поединка, но на те условия, что он озвучил, мы не готовы идти.

Сейчас можно говорить, что ветеран ММА имеет право заработать на последнем поединке в карьере, но все выглядит так, что он просто не готов конкурировать с нашим чемпионом и таким образом вынудил нас отказаться от этой идеи», – сказал глава RCC Николай Клименко.

12 сентября Владислав Ковалев победил Александра Шлеменко удушающим приемом в третьем раунде. Бой за пояс чемпиона в среднем весе прошел в главном событии RCC 23.

