«Сделаем это ради президента». Масвидаль снова предложил Эдвардсу подраться на турнире UFC в Белом доме

Хорхе Масвидаль готов подраться с Леоном Эдвардсом на турнире UFC в Белом доме.

«Я тренируюсь уже где-то два–три месяца. Я звоню [Дональду] Трампу и всем остальным – говорю, что они просто обязаны дать мне выступить на этом турнире. А пока я просто остаюсь в форме, не теряю концентрацию – надеюсь, все сложится.

Я по-прежнему готов подраться с Леоном Эдвардсом – у нас ведь есть история. Никакой ненависти, но я с радостью врежу ему по лицу. Давай сделаем это ради президента», – сказал бывший боец UFC Хорхе Масвидаль .

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что UFC проведет турнир на Южной лужайке Белого дома в день его рождения – 14 июня. Церемония взвешивания должна пройти на фоне Мемориала Аврааму Линкольну.

Баффер – о турнире UFC в Белом доме: «Это будет чисто спортивное мероприятие. Никакой политики»

Макгрегор, Махачев и Чимаев – в списке участников турнира UFC в Белом доме по версии букмекеров