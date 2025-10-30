5

«Прилетел в Америку. Посмотрим, как обстановка». Хабиб присоединился к лагерю Махачева

Хабиб Нурмагомедов присоединился к лагерю Ислама Махачева в США.

«Прилетел в Америку. С завтрашнего дня уже вступаем в процесс тренировочный. Осталось чуть больше двух недель до боя. Посмотрим, как у них обстановка в зале. Посмотрим, как они себя здесь на ковре чувствуют», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, что в ночь на 16 ноября Ислам Махачев проведет поединок против чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены. Титульный поединок возглавит турнир UFC 322, который состоится в Нью-Йорке.

Махачев – о подготовке к бою с Маддаленой: «Очень тяжелый лагерь. Креатин, протеин – много ем после каждой тренировки, трудно набирать вес»

Макгрегор – Маддалене: «С Махачевым будет легко справиться в этом весе, ты нокаутируешь его за пять минут»

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?1743 голоса
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: телеграм-канал Хабиба Нурмагомедова
