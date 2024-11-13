Боя Шавката Рахмонова и Камару Усмана на UFC 310 не будет («Вестник ММА»)
Шавкат Рахмонов не подерется с Камару Усманом в декабре-2024.
Как сообщает «Вестник ММА», UFC продолжает поиск соперника для Шавката Рахмонова после отказа Камару Усмана от боя на турнире в Лас-Вегасе (Невада), который пройдет в ночь на 8 декабря.
Напомним, что изначально Рахмонов должен был драться на UFC 310 с Белалом Мухаммадом за титул в полусреднем весе, но чемпион выбыл из-за костной инфекции.
Рахмонов обвинил Ковингтона и Усмана в позерстве: «Все, что я слышу, это пустые призывы! Никаких реальных действий»
Колби – Шавкату: «Я звоню Уайту, и мы все cможем увидеть, кто позирует для кликов»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Вестник ММА»
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