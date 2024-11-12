Анкалаев – о Джонсе: «У него два финиша за последние 10 лет»
Магомед Анкалаев раскритиковал Джона Джонса.
«Факты: у Джона Джонса всего два финиша за последние 10 лет. А еще у него был пятираундовый бой с Овинсом Сен-Прю», – написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.
С 2014 года Джонс дрался девять раз: семь побед решениями, один технический нокаут, один сабмишен и один несостояйшийся бой.
Анкалаев заявил, что побьет Джонса: «Сначала разберусь с Перейрой, а затем могу и с Джоном»
Джонс готов оставить титул в тяжелом весе ради боя с Перейрой: «Подраться с Алексом за пояс BMF – это было бы круто»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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