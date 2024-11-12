Анкалаев – о Джонсе: «У него два финиша за последние 10 лет»

Магомед Анкалаев раскритиковал Джона Джонса.

«Факты: у Джона Джонса всего два финиша за последние 10 лет. А еще у него был пятираундовый бой с Овинсом Сен-Прю», – написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев .

С 2014 года Джонс дрался девять раз: семь побед решениями, один технический нокаут, один сабмишен и один несостояйшийся бой.

Анкалаев заявил, что побьет Джонса: «Сначала разберусь с Перейрой, а затем могу и с Джоном»

Джонс готов оставить титул в тяжелом весе ради боя с Перейрой: «Подраться с Алексом за пояс BMF – это было бы круто»