Джонс – Анкалаеву: «Хочешь по-настоящему оскорбить меня? Сначала побей несколько моих рекордов»
Джон Джонс отреагировал на упрек Магомеда Анкалаева.
«Магомед, ревность не принесет тебе статуса легенды, мой друг. Тренируйся усерднее, ненавидь меньше. Хочешь по-настоящему оскорбить меня? Сначала побей несколько моих рекордов», – написал в соцсетях чемпион UFC Джон Джонс.
Анкалаев – о желании Джонса драться только с Перейрой: «Кажется, кто-то боится большого Тома»
Магомед Анкалаев: «Я следующий, кто привезет пояс в матушку-Россию. Алекс Перейра – мертвец»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Джона Джонса
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