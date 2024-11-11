Джонс – Анкалаеву: «Хочешь по-настоящему оскорбить меня? Сначала побей несколько моих рекордов»

Джон Джонс отреагировал на упрек Магомеда Анкалаева.

«Магомед , ревность не принесет тебе статуса легенды, мой друг. Тренируйся усерднее, ненавидь меньше. Хочешь по-настоящему оскорбить меня? Сначала побей несколько моих рекордов», – написал в соцсетях чемпион UFC Джон Джонс .

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