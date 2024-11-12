Дэвин Хейни проведет титульный бой с Теофимо Лопесом (Forbes)
Бой Дэвина Хейни и Теофимо Лопеса находится в разработке.
Как сообщает Forbes, поединок между Дэвином Хейни и Теофимо Лопесом планируется на 2025 год, на кону в бою будет стоять пояс WBO в первом полусреднем весе.
В последний раз Хэйни дрался весной-2024, проиграв Райану Гарсии, но результат поединка был аннулирован из-за проваленного Гарсией допинг-теста. Лопес в июне-2024 победил Стива Кладжетта.
Хейни подал иск против Гарсии, обвинив того в нанесении побоев и мошенничестве
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Forbes
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