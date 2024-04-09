Гарсия считает себя лицом современного бокса: «Люди говорят о моих боях и жизни»

Райан Гарсия объяснил, почему считает себя лицом современного бокса.

«Сейчас я чувствую, что вступаю в пору расцвета. Сердцем ощущаю, что я − лицо бокса. Говорю так из-за своих возможностей и того, что могу сделать все, что захочу.

Люди говорят не только о моих боях, но и о моей жизни. Если я что-то не так сделаю, об этом напишут вирусный материал», − приводит слова боксера-полусредневеса в интервью DAZN сайт Pro Box TV.

В ночь на 21 апреля Гарсия подерется с за титул WBC в первый полусредний вес.

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