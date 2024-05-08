Хейни ответил Гарсии: «Уровень достаточно высокий для положительного теста, грязная ты сука»

Дэвин Хейни оскорбил Райана Гарсии после новостей о положительной допинг-пробе.

«Содержание достаточно высокое, раз тест оказался положительным. Это не могло не повлиять, грязная ты сука», − написал в соцсетях чемпион WBC в первом полусреднем весе .

Напомним, что Гарсия сдал две положительных допинг-пробы, показавших содержание остарина.

Гарсия − о допинг-пробе: «Содержание настолько низкое, что это не могло повлиять»