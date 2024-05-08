Хейни ответил Гарсии: «Уровень достаточно высокий для положительного теста, грязная ты сука»

Теги первый полусредний вес допинг бокс натив Райан Гарсия Дэвин Хейни контент Бокс/MMA/UFC

Дэвин Хейни оскорбил Райана Гарсии после новостей о положительной допинг-пробе.

«Содержание достаточно высокое, раз тест оказался положительным. Это не могло не повлиять, грязная ты сука», − написал в соцсетях чемпион WBC в первом полусреднем весе Дэвин Хейни.

Напомним, что Гарсия сдал две положительных допинг-пробы, показавших содержание остарина.

Гарсия − о допинг-пробе: «Содержание настолько низкое, что это не могло повлиять»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А уровень Ломаченко был достаточен для победы по очкам.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий