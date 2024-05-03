Хейни не хочет реванша с Гарсией после новостей о допинге: «Он рисковал моей жизнью, разберусь с ним в другом месте»
Дэвин Хейни объяснил, почему не хочет вновь драться с Райаном Гарсией.
«Честно говоря, меня это не очень интересует. Мы видели, как он читерит, какой он человек. Не думаю, что когда-нибудь снова окажусь с ним на ринге.
Но никогда не знаешь наверняка, ведь бокс − это лишь спорт. Райан рисковал моей жизнью, так что это теперь не просто про бокс.
Теперь я хочу разобраться с этой ситуацией в другом месте. В тот вечер он мог сделать со мной очень опасные вещи», − сказал чемпион WBC в первом полусреднем весе Дэвин Хейни, сохранивший титул, несмотря на проигрыш Райану Гарсии, который провалил взвешивание.
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