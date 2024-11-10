Майкл Чендлер: «Счастлив, что Трамп победил на выборах. Он обещал, что придет на мой бой с Оливейрой»
«Я очень счастлив из-за результатов выборов, не буду этого скрывать. Мы виделись с Дональдом Трампом, и он сказал: «Я приду на твой турнир 17 ноября, ведь мы победим на выборах. А если я проиграю, то буду в депрессии и не приду». Конечно же, он выиграл. Поэтому мы ждем его на UFC 309.
У меня будет американский флаг. И для меня будет честью пойти туда и поднять руку на самой знаковой арене мира, перед нашим избранным президентом. Это будет хорошая ночь на «Мэдисон-сквер-гарден», – заявил боец UFC Майкл Чендлер.
Напомним, 17 ноября Чендлер подерется против Чарльза Оливейры на UFC 309.
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