Чендлер – о поединке с Оливейрой: «Это бой за звание первого претендента»
Чендлер заявил, что бой против Оливейры пройдет за звание первого претендента.
«Это бой за звание первого претендента, так объявил Дана [Уайт]... Это слова босса в ваши уши», – сказал боец UFC Майкл Чендлер.
Поединок между Майклом Чендлером и Чарльзом Оливейрой пройдет на UFC 309 17 сентября.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: The Ariel Helwani Show
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