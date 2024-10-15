Чендлер – о поединке с Оливейрой: «Это бой за звание первого претендента»

Чендлер заявил, что бой против Оливейры пройдет за звание первого претендента.

«Это бой за звание первого претендента, так объявил Дана [Уайт ]... Это слова босса в ваши уши», – сказал боец UFC Майкл Чендлер.

Поединок между Майклом Чендлером и Чарльзом Оливейрой пройдет на UFC 309 17 сентября.

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