Чендлер – перед реваншем с Оливейрой: «Перед первым боем у меня было 2,5 минуты боевого времени в UFC. Я уже не тот»

Майкл Чендлер высказался о предстоящем реванше с Чарльзом Оливейрой.

«В ночь UFC 262 у меня было 2,5 минуты боевого времени и три месяца в промоушене за плечами. Теперь у меня более 40 минут боевого времени и четыре года в UFC. Я уже не тот. Осталось восемь дней», – написал в соцсетях боец UFC Майкл Чендлер .

Напомним, на UFC 262 Чендлер проиграл Оливейре техническим нокаутом во втором раунде. Их реванш состоится в Нью-Йорке на UFC 309.

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