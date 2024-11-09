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Чендлер – перед реваншем с Оливейрой: «Перед первым боем у меня было 2,5 минуты боевого времени в UFC. Я уже не тот»

Майкл Чендлер высказался о предстоящем реванше с Чарльзом Оливейрой.

«В ночь UFC 262 у меня было 2,5 минуты боевого времени и три месяца в промоушене за плечами. Теперь у меня более 40 минут боевого времени и четыре года в UFC. Я уже не тот. Осталось восемь дней», – написал в соцсетях боец UFC Майкл Чендлер.

Напомним, на UFC 262 Чендлер проиграл Оливейре техническим нокаутом во втором раунде. Их реванш состоится в Нью-Йорке на UFC 309.

Чендлер планирует добраться до титула UFC: «В 2025 году стану самым возрастным чемпионом в истории»

Чендлер – о бое на UFC 309: «Собираюсь затмить всех»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Майкла Чендлера
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Чендлер - Оливейра
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