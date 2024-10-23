Арман Царукян: «Майкл Чендлер – легкие деньги для Чарльза Оливейры»

Арман Царукян считает Майкла Чендлера легким соперником для Чарльза Оливейры.

«Майкл Чендлер проиграет. Легкий бой для Чарльза Оливейры , он задушит его или нокаутирует.

Легкие деньги для Оливейры, я очень рад за него. Я собираюсь подраться с Исламом, и после этого боя Оливейра, наверняка, будет драться за титул», – сказал Арман Царукян .

Поединок Майкла Чендлера и Чарльза Оливейры пройдет на турнире UFC 309 16 ноября.

Царукян нервно победил Оливейру и получит титульник – хотя чуть не сдался от удушающего