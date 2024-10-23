Арман Царукян: «Майкл Чендлер – легкие деньги для Чарльза Оливейры»
Арман Царукян считает Майкла Чендлера легким соперником для Чарльза Оливейры.
«Майкл Чендлер проиграет. Легкий бой для Чарльза Оливейры, он задушит его или нокаутирует.
Легкие деньги для Оливейры, я очень рад за него. Я собираюсь подраться с Исламом, и после этого боя Оливейра, наверняка, будет драться за титул», – сказал Арман Царукян.
Поединок Майкла Чендлера и Чарльза Оливейры пройдет на турнире UFC 309 16 ноября.
Царукян нервно победил Оливейру и получит титульник – хотя чуть не сдался от удушающего
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: MMA Junkie
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