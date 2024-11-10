Джон Джонс – фанатам: «Говорите про меня, что хотите. Я уже не в старшей школе. Взрослый человек гонится за своими мечтами»
Джон Джонс отреагировал на критику фанатов в соцсетях.
«Говорите, что я прячусь, называйте меня цыпленком, называйте меня GOAT... Я больше не учусь в старшей школе, ребята. Взрослый человек гонится за своими мечтами», – сказал чемпион UFC Джон Джонс подписчикам в соцсетях.
Титульник Джонса и Миочича, не дравшегося 3,5 года. Ветеранский боевик на UFC 309
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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