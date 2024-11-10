Джон Джонс – фанатам: «Говорите про меня, что хотите. Я уже не в старшей школе. Взрослый человек гонится за своими мечтами»

Джон Джонс отреагировал на критику фанатов в соцсетях.

«Говорите, что я прячусь, называйте меня цыпленком, называйте меня GOAT... Я больше не учусь в старшей школе, ребята. Взрослый человек гонится за своими мечтами», – сказал чемпион UFC Джон Джонс подписчикам в соцсетях.

Титульник Джонса и Миочича, не дравшегося 3,5 года. Ветеранский боевик на UFC 309

Почему Джон Джонс – самый грязный чемпион UFC