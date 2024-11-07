Аспиналл – о бое Джонса и Миочича: «Чтобы Стипе победил, нужно очень сильно ударить Джона по лицу»

Том Аспиналл дал совет Стипе Миочичу в бою с Джоном Джонсом.

«Могу ли выйти на коротком уведомлении? Не думаю, что это случится, но я готов. Если они захотят увидеть меня, то готов сделать это хоть сейчас.

Что нужно сделать Стипе, чтобы победить? Ответ простой – нужно очень сильно ударить Джона по лицу, именно это Миочичу нужно для победы», – сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл .

Напомним, что бой Джона Джонса и Стипе Миочича состоится в ночь на 17 ноября.

Аспиналл – о Чимаеве: «Его победа над Уиттакером вдохновляет. Победить экс-чемпиона вот так?»

Миочич – о критике из-за боя с Джонсом: «Я просто хотел подраться с Джоном. UFC не нужен этот бой»