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Аспиналл – о бое Джонса и Миочича: «Чтобы Стипе победил, нужно очень сильно ударить Джона по лицу»

Том Аспиналл дал совет Стипе Миочичу в бою с Джоном Джонсом.

«Могу ли выйти на коротком уведомлении? Не думаю, что это случится, но я готов. Если они захотят увидеть меня, то готов сделать это хоть сейчас.

Что нужно сделать Стипе, чтобы победить? Ответ простой – нужно очень сильно ударить Джона по лицу, именно это Миочичу нужно для победы», – сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

Напомним, что бой Джона Джонса и Стипе Миочича состоится в ночь на 17 ноября.

Аспиналл – о Чимаеве: «Его победа над Уиттакером вдохновляет. Победить экс-чемпиона вот так?»

Миочич – о критике из-за боя с Джонсом: «Я просто хотел подраться с Джоном. UFC не нужен этот бой»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Red Corner MMA
logoUFC
logoMMA
тяжелый вес (MMA)
logoДжон Джонс
logoСтипе Миочич
logoТом Аспиналл
logoДжонс - Миочич
logoUFC 309
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