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Даниэль Кормье: «Не думаю, что Джонс боится Аспиналла. Полагаю, что риск поражения не стоит того»

Кормье считает, что Джон Джонс не видит выгоды в поединке с Томом Аспиналлом.

«Я не думаю, что Джон боится. Думаю ли я, что он может проиграть? Когда я читаю его комментарии, то это все больше похоже на правду. Но, полагаю, дело не в страхе. Он на самом деле не чувствует, что сок стоит того, чтобы его выжать», – заявил экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Кормье рассказал об обиде Хабиба из-за рукопожатия с Конором: «У нас в США не принято принимать сторону друзей в конфликтах»

Кормье – о возвращении Холлоуэя в легкий вес: «Я бы хотел, чтобы он не дрался с Порье и Гейджи»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Fighting
logoUFC
logoMMA
logoДжон Джонс
logoДаниэль Кормье
logoТом Аспиналл
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