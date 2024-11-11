Анкалаев – о желании Джонса драться только с Перейрой: «Кажется, кто-то боится большого Тома»
Магомед Анкалаев упрекнул в трусости Джона Джонса.
«Кажется, кто-то боится большого Тома», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев.
Джонс хочет драться с Перейрой: «Мы ровесники, это финансово выгодный бой»
Джонс не собирается драться с Аспиналлом: «Он ничего не сделал. Когда-то говорили, что Джонни Уокер станет тем, кто побьет меня»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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