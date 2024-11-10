Магомед Анкалаев пообещал стать следующим бойцом, кто привезет пояс UFC в Россию.

«Чейл Соннен , пожалуйста, не играй с моей едой. Я – следующий, кто привезет пояс в матушку-Россию. Алекс Перейра - мертвец. Ему осталось не долго», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев .

Чейл Соннен: «Думаю, что Перейра и Аспиналл подерутся за временный пояс в январе. А победитель выйдет на Джонса или Миочича»

Анкалаев – о словах Соннена про Перейру: «Алекс живет в Коннектикуте, а я – в горах»