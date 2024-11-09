Чейл Соннен: «Думаю, что Перейра и Аспиналл подерутся за временный пояс в январе. А победитель выйдет на Джонса или Миочича»

Чейл Соннен считает, что UFC устроят бой Перейры и Аспиналла.

«Я всегда говорил, что следующий бой Перейры будет против Аспиналла . Это будет поединок за временный титул.

Даже думаю, что знаю, когда это произойдет. Полагаю, что они подерутся в середине января в Калифорнии. Я думаю, UFC найдут способ свести этих парней вместе, а победитель подерется с Джоном Джонсом или Стипе Миочичем .

Я всегда видел, что Дана Уайт на два-три шага впереди», – заявил экс-боец UFC Чейл Соннен .

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