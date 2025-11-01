Махачев – о Маддалене: «По навыкам он очень сильный, дерется хладнокровно. Но в борьбе не так хорош»

Ислам Махачев считает, что у Джека Делла Маддалены нет явных слабых мест.

– Не кажется ли тебе, что Маддалена чуть-чуть серый в плане медийной раскрутки?

– В медийном плане он слабый, а как боец, если смотреть по навыкам, он очень сильный. Я давно его бои смотрел, следил. У него опыт небольшой в чемпионских боях, дерется хладнокровно. Я видел бои, где он проигрывал три раунда, а потом в конце третьего раунда побеждал. Это значит, что он готов к любому повороту. Набрался опыта.

– Ты же говорил, что если ты чемпион, то слабых мест нет?

– Думаю, да.

– У него есть слабые места?

– Как таковых больших ям у него нет. Мы знаем его сильные стороны. Он хорош в стойке, но в борьбе не так хорош, – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев .

Титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

Махачев идет за вторым поясом UFC. Получится то, что не сделал Хабиб?

«Прилетел в Америку. Посмотрим, как обстановка». Хабиб присоединился к лагерю Махачева