4

Гор Азизян: «Ни одну российскую ММА-единицу в США не уважают так, как Хабиба Нурмагомедова»

Гор Азизян рассказал об отношении американцев к Хабибу Нурмагомедову.

«Мы зашли в раздевалку после победы. Хабиб подошел к нам, спросил, как дела, дал советы Вальтеру. Уокер спросил, сколько раз в день Нурмагомедов тренируется. Хабиб мотивировал его. Я всегда говорю своим бойцам, с кого нужно брать пример. Нурмагомедов все делает правильно – надо двигаться, как он.

Есть много успешных спортсменов, но не всех ставишь в пример. Именно у Хабиба есть качества, которых нет у других высокооплачиваемых чемпионов: верность тренеру навсегда, верность команде и менеджерам. Этого мы не увидим ни у одной другой российской звезды.

Некоторые ведут себя так, будто они спустились с неба уже готовыми профессионалами, выходят на бои каждый раз с разными секундантами. У Хабиба этого нет. Плюс его дисциплина. Мы никогда не видели Нурмагомедова в местах, где он не должен быть. Ни одну российскую ММА-единицу в США не уважают так, как Хабиба», – сказал тренер Гор Азизян.

Тренер Шары Буллета: «Все качества, которые есть у Хабиба, я не вижу в Федоре и Шлеменко»

Почему я скучаю без Хабиба в UFC

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Metaratings
