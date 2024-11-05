Анкалаев – о словах Соннена про Перейру: «Алекс живет в Коннектикуте, а я – в горах»
Магомед Анкалаев высказался о поездке Алекса Перейры в родное племя.
«Он живет в Коннектикуте, а я – в горах», – прокомментировал слова Чейла Соннена об Алексе Перейре Магомед Анкалаев.
Соннен – о поездке Перейры в родное племя: «Этот парень может вам помочь, если вас нужно спасти»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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