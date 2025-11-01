Ильяс Хамзин завоевал пояс чемпиона Karate Combat в среднем весе
Ильяс Хамзин завоевал пояс чемпиона Karate Combat в среднем весе.
В ночь на 1 ноября в Майами (штат Флорида) прошел турнир Karate Combat 57. В главном событии ивента состоялся поединок за вакантный пояс чемпиона организации в среднем весе между Ильясом Хамзиным и Адрианом Уэзерсби.
Бой продлился пять раундов и завершился победой россиянина судейским решением.
Для Хамзина этот поединок стал четвертым в промоушене. На его счету три победы и одно поражение.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
