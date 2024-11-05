Соннен – о поездке Перейры в родное племя: «Этот парень может вам помочь, если вас нужно спасти»

Чейл Соннен отреагировал на поездку Алекса Перейры в родное племя.

«Если вы попали в сложную ситуацию и можете выбрать лишь одного, чтобы вас спасти, то зовите меня.

Но если вам можно выбрать двоих, то этот парень может помочь вам», – написал в соцсетях бывший боец UFC Чейл Соннен .

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