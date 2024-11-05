Соннен – о поездке Перейры в родное племя: «Этот парень может вам помочь, если вас нужно спасти»
Чейл Соннен отреагировал на поездку Алекса Перейры в родное племя.
«Если вы попали в сложную ситуацию и можете выбрать лишь одного, чтобы вас спасти, то зовите меня.
Но если вам можно выбрать двоих, то этот парень может помочь вам», – написал в соцсетях бывший боец UFC Чейл Соннен.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Чейла Соннена
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