«Большое спасибо за приглашение в вашу страну». Ромеро прокомментировал анонс поединка в IBA Bare Knuckle
«Большое спасибо за приглашение в вашу страну. Я знаю своего соперника. Мне всегда нравится проводить бои с достойными бойцами. Всегда, когда я участвую в каком‑то бое, я хочу побеждать», – сказал бывший боец UFC Йоэль Ромеро.
Ранее президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев сообщил, что Ромеро проведет поединок против Вагаба Вагабова в главном событии следующего турнира IBA Bare Knuckle.
В последний раз он дрался в сентябре, когда победил нокаутом Тео Дукаса на турнире BKFC 80.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
