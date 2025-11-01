«Большое спасибо за приглашение в вашу страну». Ромеро прокомментировал анонс поединка в IBA Bare Knuckle

Йоэль Ромеро прокомментировал анонс поединка в IBA Bare Knuckle.

«Большое спасибо за приглашение в вашу страну. Я знаю своего соперника. Мне всегда нравится проводить бои с достойными бойцами. Всегда, когда я участвую в каком‑то бое, я хочу побеждать», – сказал бывший боец UFC Йоэль Ромеро .

Ранее президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев сообщил , что Ромеро проведет поединок против Вагаба Вагабова в главном событии следующего турнира IBA Bare Knuckle.

В последний раз он дрался в сентябре, когда победил нокаутом Тео Дукаса на турнире BKFC 80.

