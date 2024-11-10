Дацик вызвал Федора Емельяненко: «Сначала я Орловского хлопну, а затем уже ты, как и было раньше»
Вячеслав Дацик вызвал Федора Емельяненко.
«Федор, давай в порядке живой очереди. Сначала я Андрюшу Орловского хлопну, а затем уже ты, как и было раньше», – заявил боец MMA Вячеслав Дацик.
Федор Емельяненко – о потенциальном сопернике по боксу: «Разговоры идут разные: Орловский там фигурирует, вроде Мирко готов»
Босс Ural FC допустил бой Емельяненко и Дацика: «Александр написал мне»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Комсомольская правда»
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