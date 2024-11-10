Дацик вызвал Федора Емельяненко: «Сначала я Орловского хлопну, а затем уже ты, как и было раньше»

Вячеслав Дацик вызвал Федора Емельяненко.

«Федор, давай в порядке живой очереди. Сначала я Андрюшу Орловского хлопну, а затем уже ты, как и было раньше», – заявил боец MMA Вячеслав Дацик .

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