Дацик – Орловскому: «Услышал, что «Хрустальную челюсть» выгнали из UFC. Приезжай в Россию - проведем реванш»
Вячеслав Дацик вызвал на бой Андрея Орловского.
«Услышал, что «Хрустальную челюсть» выгнали из UFC. Но я всегда рад поприветствовать друга Андрея своей фирменной колхозочкой from Russia with love. Все же мой нокаут запустил его карьеру и сделал его популярным. Я думаю, сейчас популярности ему как раз не хватает. Готов повторить!
Приезжай в Россию и проведем реванш, давай сразимся по новой спустя четверть века. Посмотрим, кто из нас еще в форме», – заявил боец MMA Вячеслав Дацик.
Дацик нокаутировал Андрея Орловского в поединке в MMA-поединке на турнире серии M-1 MFC, который состоялся в апреле 1999-го.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Вячеслава Дацика
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