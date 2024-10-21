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В команде Нганну исключают возможность проведения поединка с Емельяненко

Фрэнсис Нганну не будет драться с Федором Емельяненко.

«Фрэнсис не будет проводить боксерский поединок с Федором Емельяненко. Это исключено», – подтверждает источник из команды чемпиона PFL Фрэнсиса Нганну.

Нганну просто не с кем драться в PFL. Дальше – или Джонс, или возвращение в бокс

Вадим Немков: «Думаю, я бы остановил перевод Нганну. Он бы не стал со мной бороться»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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