В команде Нганну исключают возможность проведения поединка с Емельяненко
Фрэнсис Нганну не будет драться с Федором Емельяненко.
«Фрэнсис не будет проводить боксерский поединок с Федором Емельяненко. Это исключено», – подтверждает источник из команды чемпиона PFL Фрэнсиса Нганну.
Нганну просто не с кем драться в PFL. Дальше – или Джонс, или возвращение в бокс
Вадим Немков: «Думаю, я бы остановил перевод Нганну. Он бы не стал со мной бороться»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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