Босс Ural FC допустил бой Емельяненко и Дацика: «Александр написал мне»
Ural FC разрабатывает бой Вячеслава Дацика и Александра Емельяненко.
«Александр набрал мне. Мы списались с ним и договорились о созвоне. Может, договоримся о встрече.
Если у нас будет возможность, мы, конечно, сделаем этот бой. Еще не поставлены точки, многие хотят увидеть их в ринге», – сказал босс Ural FC Радмир Габдуллин.
В 2022 году Емельяненко и Дацик подрались по правилам бокса: Вячеслав победил нокаутом на первой минуте.
Александру Емельяненко предложили бой в ингушском промоушене NFL: «Есть вероятность, что он выступит 21 декабря»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
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