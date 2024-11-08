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Босс Ural FC допустил бой Емельяненко и Дацика: «Александр написал мне»

Ural FC разрабатывает бой Вячеслава Дацика и Александра Емельяненко.

«Александр набрал мне. Мы списались с ним и договорились о созвоне. Может, договоримся о встрече.

Если у нас будет возможность, мы, конечно, сделаем этот бой. Еще не поставлены точки, многие хотят увидеть их в ринге», – сказал босс Ural FC Радмир Габдуллин.

В 2022 году Емельяненко и Дацик подрались по правилам бокса: Вячеслав победил нокаутом на первой минуте.

Александру Емельяненко предложили бой в ингушском промоушене NFL: «Есть вероятность, что он выступит 21 декабря»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Емельяненко
logoMMA
logoРадмир Габдуллин
тяжелый вес (MMA)
logoВячеслав Дацик
Емельяненко - Дацик
Ural FC
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