Федор Емельяненко ведет переговоры о боксерском поединке за рубежом с иностранным соперником

Вадим Немков заявил, что Федор Емельяненко планирует провести поединок по боксу.

«У Федора Емельяненко есть желание выступить в профессиональном боксе, переговоры ведутся.

Скорее всего, он состоится не в России. Я не думаю, что мы найдем русского бойца, чтобы этот поединок одновременно был интересен и за границей.

Быстр ли он? Очень, у него очень жесткие удары. Плюс хорошее передвижение на ногах. Он может где-то промахнуться, но даже если из пяти ударов попадет один, это будет жесткое попадание. И он не раз уже пацанов в нокдауны посылал на тренировках, когда мы были в Кабардино-Балкарии», – сказал боец Bellator Вадим Немков .

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