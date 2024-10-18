Федор Емельяненко ведет переговоры о боксерском поединке за рубежом с иностранным соперником
Вадим Немков заявил, что Федор Емельяненко планирует провести поединок по боксу.
«У Федора Емельяненко есть желание выступить в профессиональном боксе, переговоры ведутся.
Скорее всего, он состоится не в России. Я не думаю, что мы найдем русского бойца, чтобы этот поединок одновременно был интересен и за границей.
Быстр ли он? Очень, у него очень жесткие удары. Плюс хорошее передвижение на ногах. Он может где-то промахнуться, но даже если из пяти ударов попадет один, это будет жесткое попадание. И он не раз уже пацанов в нокдауны посылал на тренировках, когда мы были в Кабардино-Балкарии», – сказал боец Bellator Вадим Немков.
Немков − о возвращении Федора в бои: «Было бы интересно посмотреть против Тайсона или Роя Джонса»
Бой Роя Джонса и Федора Емельяненко может пройти в 2025 году
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
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