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Умар – Двалишвили: «Какой смысл в твоих словах, если за ними нет действий? Если ты не собираешься защищать титул, то я подерусь с Ядуном в январе»

Умар Нурмагомедов ответил на претензии Мераба Двалишвили.

«Какой смысл в твоих словах, если за ними нет никаких действий? У меня сейчас нет запланированного боя. Сун Ядун готов драться в январе. Если ты не собираешься защищать титул, то я приму этот бой, чтобы заработать денег и сделать себе имя.

Я готов драться с любым, кого мне предложит UFC, потому что я хочу быть лучшим. Чемпион – это тот, кто сильнее всех и готов драться с кем угодно, а не тот, кто выбирает «заслуженных» соперников», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов.

Двалишвили – о срыве боя Нурмагомедова и Ядуна: «Сун не отказывался драться, это Умар не подписал контракт. Не верьте его лживому рту»

Али Абдель-Азиз: «Ядун – единственный, кто был готов драться с Умаром»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Умара Нурмагомедова
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