Двалишвили – о срыве боя Нурмагомедова и Ядуна: «Сун не отказывался драться, это Умар не подписал контракт. Не верьте его лживому рту»
Мераб Двалишвили не верит, что Сун Ядун отказался от боя с Умаром Нурмагомедвым.
«Не дайте снова себя обмануть дерьмом, исходящим из лживого рта Умара. Сун Ядун не отказался от боя – он был готов. Это Умар не подписал контракт. Продолжай нести чушь – тебе нужно усердно работать и драться с другими претендентами, чтобы стать первым из них.
В UFC дали тебе подарок. Как все знают, в этом нет твоей заслуги. Я не могу дождаться, чтобы разбить твое лицо и спросить за каждое лживое слово, но когда придет время», – написал в соцсетях чемпион UFC Мераб Двалишвили.
Двалишвили – в соцсетях: «Если UFC захочет, чтобы я подрался с Умаром, то я это сделаю»
Шара Буллет раскритиковал Двалишвили за слова о Дагестане: «Мерабу нужно благодарить Россию, иначе бы Грузию захватили»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Мераба Двалишвили
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