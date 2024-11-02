Двалишвили – о срыве боя Нурмагомедова и Ядуна: «Сун не отказывался драться, это Умар не подписал контракт. Не верьте его лживому рту»

Мераб Двалишвили не верит, что Сун Ядун отказался от боя с Умаром Нурмагомедвым.

«Не дайте снова себя обмануть дерьмом, исходящим из лживого рта Умара . Сун Ядун не отказался от боя – он был готов. Это Умар не подписал контракт. Продолжай нести чушь – тебе нужно усердно работать и драться с другими претендентами, чтобы стать первым из них.

В UFC дали тебе подарок. Как все знают, в этом нет твоей заслуги. Я не могу дождаться, чтобы разбить твое лицо и спросить за каждое лживое слово, но когда придет время», – написал в соцсетях чемпион UFC Мераб Двалишвили .

Двалишвили – в соцсетях: «Если UFC захочет, чтобы я подрался с Умаром, то я это сделаю»

Шара Буллет раскритиковал Двалишвили за слова о Дагестане: «Мерабу нужно благодарить Россию, иначе бы Грузию захватили»