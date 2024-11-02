Али Абдель-Азиз: «Ядун – единственный, кто был готов драться с Умаром»

Али Абдель-Азиз назвал цель Умара Нурмагомедова.

«Хочу прояснить: Сун Ядун – единственный, кто был готов драться с Умаром Нурмагомедовым . UFC хотел сделать этот бой главным событием 14 декабря. Сун рассчитывал на январь. Умару уже обещали титульный бой, но он никого не будет ждать! Его цель – побить рекорд Хабиба », – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз .

Двалишвили – в соцсетях: «Если UFC захочет, чтобы я подрался с Умаром, то я это сделаю»

Хабиб дал совет Умару: «Я и Ислам были на твоем месте, но скоро все захотят драться с тобой»