Али Абдель-Азиз: «Ядун – единственный, кто был готов драться с Умаром»
Али Абдель-Азиз назвал цель Умара Нурмагомедова.
«Хочу прояснить: Сун Ядун – единственный, кто был готов драться с Умаром Нурмагомедовым. UFC хотел сделать этот бой главным событием 14 декабря. Сун рассчитывал на январь. Умару уже обещали титульный бой, но он никого не будет ждать! Его цель – побить рекорд Хабиба», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз.
Двалишвили – в соцсетях: «Если UFC захочет, чтобы я подрался с Умаром, то я это сделаю»
Хабиб дал совет Умару: «Я и Ислам были на твоем месте, но скоро все захотят драться с тобой»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
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