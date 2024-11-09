Мэгни согласен, что в полусреднем весе нужно ввести временный титул: «Очень жаль, что Белал получил травму. Но для развития дивизиона необходим промежуточный бой»
Нил Мэгни надеется на введение временного титула в полусреднем весе.
«Я думаю, что промежуточные титульные бои – это одна из тех вещей, которая помогает дивизиону развиваться. Они заставляют все двигаться вперед. С таким количеством талантов в этом дивизионе UFC несправедливо держать его без развития так долго.
Я понимаю, очень жаль, что Белал Мухаммад получил травму. Он в этом не виноват. Травма – это отстой, но для остального дивизиона, чтобы он продолжал развиваться, я считаю, что необходим промежуточный бой», – сказал боец UFC Нил Мэгни.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Fighting
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