Дана Уайт: «В январе будет мощный PPV-кард для запуска на Paramount+. В феврале начнем работать над ивентом в Белом доме»

Дана Уайт анонсировал крупный турнир UFC в январе .

«В январе будет мощный PPV-кард для запуска на Paramount+. В феврале мы начнем работать над турниром в Белом доме, который станет самым большим событием нашей компании», – сказал президент UFC Дана Уайт .

Напомним, в августе UFC продал медиаправа Paramount+ за $8 млрд. Семилетний контракт начнет действовать с 2026 года.

Турнир в Белом доме планируется в июле 2026-го.

