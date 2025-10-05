Дана Уайт: «В январе будет мощный PPV-кард для запуска на Paramount+. В феврале начнем работать над ивентом в Белом доме»
Дана Уайт анонсировал крупный турнир UFC в январе .
«В январе будет мощный PPV-кард для запуска на Paramount+. В феврале мы начнем работать над турниром в Белом доме, который станет самым большим событием нашей компании», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Напомним, в августе UFC продал медиаправа Paramount+ за $8 млрд. Семилетний контракт начнет действовать с 2026 года.
Турнир в Белом доме планируется в июле 2026-го.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
