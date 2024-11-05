Рахмонов хочет драться с Усманом за временный титул: «Я готов спасти кард»
Шавкат Рахмонов назвал условие для боя с Камару Усманом на UFC 310.
«Верю, что у меня есть достойный соперник. Я готов спасти кард, если мне дадут временный титульник.
Считаю, что Камару Усман – достойный соперник, который, думаю, готов принять бой», – сказал полусредневес UFC Шавкат Рахмонов.
Напомним, что Шавкат Рахмонов должен был подраться на турнире UFC 310 за неоспоримый титул с Белалом Мухаммадом, но бой отменили из-за болезни у Мухаммада.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: шоу Ариэля Хельвани
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