Уайт – о желании Перейры уйти в тяжелый вес: «Просто не понимаю, зачем это, если только он не планирует уйти на пенсию. Какой смысл? Но если он очень этого хочет, то я поддержу»

Дана Уайт готов отпустить Алекса Перейру в тяжелый дивизион.

«Это не похоже на переходы в боксе. Здесь две категории преодолеть гораздо сложнее.

У Алекса еще может быть несколько интересных боев в дивизионе. Посмотрим. Нам придется поговорить об этом. Я просто не понимаю, почему он хочет уйти в тяжи, если только не планирует уйти на пенсию. Какой в этом смысл? Но если ему очень сильно этого хочется, то я поддержу.

Сегодня Перейра сделал все, что обещал. Люди любят его. Им нравятся его бои», – сказал глава UFC Дана Уайт .

Напомним, Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева в главном событии UFC 320. После боя он заявил о планах провести бой с Джоном Джонсом в тяжелом весе в карде турнира на территории Белого дома.

