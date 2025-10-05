  • Спортс
  Уайт – о желании Перейры уйти в тяжелый вес: «Просто не понимаю, зачем это, если только он не планирует уйти на пенсию. Какой смысл? Но если он очень этого хочет, то я поддержу»
Уайт – о желании Перейры уйти в тяжелый вес: «Просто не понимаю, зачем это, если только он не планирует уйти на пенсию. Какой смысл? Но если он очень этого хочет, то я поддержу»

Дана Уайт готов отпустить Алекса Перейру в тяжелый дивизион.

«Это не похоже на переходы в боксе. Здесь две категории преодолеть гораздо сложнее.

У Алекса еще может быть несколько интересных боев в дивизионе. Посмотрим. Нам придется поговорить об этом. Я просто не понимаю, почему он хочет уйти в тяжи, если только не планирует уйти на пенсию. Какой в этом смысл? Но если ему очень сильно этого хочется, то я поддержу.

Сегодня Перейра сделал все, что обещал. Люди любят его. Им нравятся его бои», – сказал глава UFC Дана Уайт.

Напомним, Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева в главном событии UFC 320. После боя он заявил о планах провести бой с Джоном Джонсом в тяжелом весе в карде турнира на территории Белого дома.

Издевательство от Перейры: наказал Анкалаева и повторил жест, которым уже праздновал чемпионство

Перейра не хочет драться с Чимаевым: «Хочу только супербой в тяжелом весе»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Fighting
