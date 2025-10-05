  • Спортс
1

Двалишвили – о поединке с Сэндхагеном: «Драться в стойке с ним оказалось легче, чем бороться»

Мераб Двалишвили отметил уровень защиты Кори Сэндхагена.

«Драться в стойке с ним оказалось легче, чем бороться, потому что он не давал мне пройти. Пробив Кори, я добился большего успеха.

Рад, что не финишировал Сэндхагена. Мы увидели пять раундов и 20 тейкдаунов», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили.

Напомним, Двалишвили победил Сэндхагена единогласным решением судей на UFC 320.

Двалишвили – о рекорде по количеству тейкдаунов в титульном бою: «Знал, что делаю. В какой-то момент я их проводил просто для того, чтобы поставить рекорд»

Дана Уайт: «Двалишвили – лучший боец в истории легчайшего веса»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
