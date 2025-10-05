Двалишвили – о поединке с Сэндхагеном: «Драться в стойке с ним оказалось легче, чем бороться»
Мераб Двалишвили отметил уровень защиты Кори Сэндхагена.
«Драться в стойке с ним оказалось легче, чем бороться, потому что он не давал мне пройти. Пробив Кори, я добился большего успеха.
Рад, что не финишировал Сэндхагена. Мы увидели пять раундов и 20 тейкдаунов», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили.
Напомним, Двалишвили победил Сэндхагена единогласным решением судей на UFC 320.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
