Двалишвили – о поединке с Сэндхагеном: «Драться в стойке с ним оказалось легче, чем бороться»

Мераб Двалишвили отметил уровень защиты Кори Сэндхагена.

«Драться в стойке с ним оказалось легче, чем бороться, потому что он не давал мне пройти. Пробив Кори, я добился большего успеха.

Рад, что не финишировал Сэндхагена . Мы увидели пять раундов и 20 тейкдаунов», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили .

Напомним, Двалишвили победил Сэндхагена единогласным решением судей на UFC 320.

