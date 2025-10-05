Олег Тактаров: «Анкалаев словно Иисус, пострадавший за молодых и неразумных братьев. Как только он вышел, было видно, что настрой у него чрезмерный»

Олег Тактаров прокомментировал поражение Магомеда Анкалаева в бою с Перейрой.

«Магомед Анкалаев словно Иисус, пострадавший за своих молодых и неразумных братьев. Как только он вышел, было видно, что настрой у него чрезмерный. Но это было на границе с волнением. Тактического плана на начало боя правильного не было. Нужно было продержаться всего один раунд, дальше было бы легче. И в начале нужно было вязать и проходить в ноги, что угодно делать, но не то, чем Перейра занимался всю свою жизнь.

Желаю ему скорее восстановиться, собраться и побеждать далее. Ну а его команде пожелаю забыть про ген осторожности и приглашать меня для подготовки. Особенно для вывода в октагон, ведь пока у меня счет 4:0, а будет 400:0. Дана Уайт оказался мудрее, чем я, или более удачлив. Повезло ему с реваншем», – сказал экс-чемпион UFC Олег Тактаров .

Напомним, Анкалаев проиграл Алексу Перейре в реванше на UFC 320.

