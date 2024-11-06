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Мэтт Браун против введения временного титула: «У Белала чертов титул. Он скоро вернется»

Мэтт Браун против введения временного титула в полусреднем весе UFC.

«Я думаю, мы все знаем, что это, по крайней мере, не полноценный титул. У Белала есть этот чертов титул. Он скоро вернется. Он будет драться с победителем боя Шавкат vs Усман. Это претендентский поединок», – сказал Мэтт Браун.

Бой Шавката Рахмонова и Белала Мухаммада должен был состояться на турнире UFC 310, но Белал слетел с поединка из-за травмы.

10 фактов о новом чемпионе UFC Белале Мухаммаде: называет фанатов алкашами и любит драться в Рамадан

Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: MMA Fighting
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