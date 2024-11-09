UFC Fight Night 247: Мэгни против Пратеса, де Риддер подерется с Мершартом

В ночь на 10 ноября в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 247, в главном бою которого подерутся полусредневесы Нил Мэгни (29-13) и Карлос Пратес (20-6).

Главные бои турнира.

Ренье де Риддер (17-2) – Джеральд Мершарт (37-17);

Луана Пиньеро (11-3) – Джиллиан Робертсон (14-8);

Мансур Абдул-Малик (6-0) – Душко Тодорович (12-4).

Прямую трансляцию турнира проведет канал «Матч ТВ». Начало – не ранее 03:00 по московскому времени.

Взвешивание UFC Fight Night 247: Мэгни тяжелее Пратеса и другие бои