UFC Fight Night 247: Мэгни против Пратеса, де Риддер подерется с Мершартом
В ночь на 10 ноября в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 247, в главном бою которого подерутся полусредневесы Нил Мэгни (29-13) и Карлос Пратес (20-6).
Главные бои турнира.
Ренье де Риддер (17-2) – Джеральд Мершарт (37-17);
Луана Пиньеро (11-3) – Джиллиан Робертсон (14-8);
Мансур Абдул-Малик (6-0) – Душко Тодорович (12-4).
Прямую трансляцию турнира проведет канал «Матч ТВ». Начало – не ранее 03:00 по московскому времени.
Взвешивание UFC Fight Night 247: Мэгни тяжелее Пратеса и другие бои
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
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